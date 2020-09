Ди Марија суспендиран на четири натпревари!

Играчот за врска во нападот на ПСЖ, Анхел Ди Марија е казнет со четири натпревари суспензија во „Лига 1“ поради плукање кон фудбалерот на Олимпик од Марсеј, Алваро Гонзалез.

Аргентинецот беше во групата луѓе кои учествуваа во тепачката меѓу фудбалерите која резултираше со пет црвени картони. После прегледувањето на снимката утврдено е дека Ди Марија плукаше кон противничкиот играч.

OFFICIAL: Angel Di Maria has been banned for four Ligue 1 games after spitting during PSG's match vs. Marseille on September 13 pic.twitter.com/TjU4ISYS3b

New footage from @telefoot_chaine proves that Ángel Di María did in fact spit on Álvaro González in Sunday’s Le Classique.

In the middle of an ongoing pandemic, a player who just recovered from COVID-19 decides to do this. Absolutely disgraceful and inexcusable from Di María. pic.twitter.com/SJvxvjWzGT

— Zach Lowy (@ZachLowy) September 15, 2020