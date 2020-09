„Џокер“ не се исплаши од „Бетмен“, провокациите на центрите на Лејкерс не поминуваат кај Јокиќ

Никола Јокиќ чиј прекар во НБА лигата е „Џокер“ заедно со Џамал Мареј беа најзаслужни за победата на Денвер во третиот натпревар во финалето на Западната конференција.

Јокиќ натпреварот го заврши со 22 поени, 10 скокови и пет асистенции и во целост ги надигра и надмудри центрите на Лос Анџелес лејкерс.

На Лејкерси не им помогнаа ниту провокациите на Двајт Хауард кој ја користеше секоја можност за да го испрозива Јокиќ и да му „влезе под кожата“, а по двете победи на стартот, тие беа пожестоки.

Dwight is really trying to get in Jokic’s head. 🤣 pic.twitter.com/2UldtBJa2z

— Hoop Central (@TheHoopCentral) September 23, 2020