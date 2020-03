Џакузи, сонце, рај… Шварценегер изолацијата ја подигна на ново ниво

Познатиот глумец и поранешен гувернер на Калифорнија на своите фанови им порача да останат дома поради ширењето на коронавирусот.

„Остани. Дома. Тоа важи и за тебе, кој си на пролетен распуст“, порача Шварценегер на Твитер, а сите го коментираа опкружувањето во кое го снимил видеото.

Глумецот изолацијата ја користи да се релаксира во неговото џакузи и да ужива во сонцето и во луксузот, а неговите следбеници му порачаа дека и тие би сакале да уживаат како него.

Stay. At. Home. That means you, too, spring breakers. pic.twitter.com/jUOgjLaOGN

— Arnold (@Schwarzenegger) March 18, 2020