Атлетико Мадрид има „план Б“ доколку не го ангажира Суарез!

„Јорганџиите“ се во потрага по нов напаѓач и според шпанската „Марка“ на нивниот „радар“ моментно се наоѓа Единсон Кавани (33).

Атлетико Мадрид ќе се обиде да го ангажира уругвајскиот интернационалец кој со париските „светци“ шестпати беше шампион на Франција.

Фудбалерот на Барселона, Луис Суарез се поврзуваше со трансфер во редовите на Јувентус, но не дојде до реализација и плус се најде во проблеми со законот.

Тоа веднаш го привлече и вниманието на тренерот на Атлетико, Диего Симеоне кој има „план Б“ доколку не успее да го ангажира Суарез.

Аргентинскиот стратег е фан на Единсон Кавани (досегашен играч на ПСЖ) чии услуги сакаше да ги обезбеди уште во јануари годинава.

И Кавани изрази желба да ја проба неговата среќа во Шпанија, но бара годишна заработка од седум милиони евра.

