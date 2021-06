Англичаните не калкулираат, ако треба и низ „пекол“ до трофејот!

Фудбалерите на Англија ја совладаа Чешка со 1:0 во Лондон и завршија на првото место во групата „Д“ на Европското првенство.

Голот вреден за триумф на култниот стадион „Вембли“ го постигна Рахим Стерлинг во 12 минута од средбата. Англија за првпат ја помина групната фаза без примен гол.

Играчите предводени од селекторот Саутгејт не сакаат да калкулираат, иако се свесни дека го избраа потешкиот пат во осминафиналето.

Односно ќе ги одмери силите со второпласираната од „групата на смртта“ во која се наоѓаат актуелниот светски шампион Франција, Германија и актуелниот европски првак Португалија, а секако нема да ги исклучиме и Унгарците.

Моментно во групата „Ф“ води Франција со четири бодови, пред Германија и Португалија по три, а последна е Унгарија со еден. В среда од 21.00 часот во Будимпешта Португалија игра со Франција, а во истиот термин во Минхен Германија игра со Унгарија.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 For the first time, England have gone through the EURO group stage without conceding a single goal 🚫#EURO2020 pic.twitter.com/nPSLNi9EUh

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 22, 2021