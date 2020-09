Алкантара позитивен на коронавирус

Тијаго Алкантара своето деби за Ливерпул откако пристигна од редовите на европскиот шампион Баерн Минхен, го имаше против Челси во второто коло од Премиер лигата, но не беше дел од тимот на вчерашната пресметка со „сините“.

Вчера исто така Би-Би-Си објави дека дека на последната рунда тестирања позитивни на коронавирус се 10 лица во Премиер лигата, а истиот медиум објави дека еден од нив е токму Алкантара.

Денеска екипата на Ливерпул потврди дека Алкантара се наоѓа во самоизолација откако бил позитивен на коронавирус.

Thiago Alcantara has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines.

The club has, and will continue to follow, all protocols relating to COVID-19 and Thiago will remain in self-isolation for the required period of time.

— Liverpool FC (@LFC) September 29, 2020