Алисон е херојот на Ливерпул, му донесе победа на својот тим во 95. минута

Фудбалерите на Ливерпул ја продолжија трката за освојување на четвртото место во Премиер лигата откако во 36 коило го совладаа ВБА со гол во 95 минута и тоа на голманот Алисон Бекер.

Со овие три бода Ливерпул ги задржа шансите за четвртото место кое носи пласман во Лигата на шампионите, „црвените“ имаат 64 бода, еден помалку од четвртопласираниот Челси и три помалку од третиот Лестер на две кола до крајот. Дополнителен мотив на Ливерпул му дава и податокот што во наредното коло, Челси и Лестер ќе играат меѓу себе и „црвените“ со евентуален триумф над Барнли може да дојдат до позиција која носи во ЛШ.

