Ѕвездата на ЛА Клиперс се расфрла со пари по стриптизерка (ВИДЕО) - Слободен печат

Каваи Ленард е уловен како се забавува со стриптизерки во ноќен клуб во Мајами.

Американската спортска јавност е во шок откако на социјалните мрежи се појави видео од ноќен клуб во кое се гледа како најдобриот играч од последното финале, Каваи Ленард, фрла пари по стриптизерка која игра покрај него.

На снимката се гледа како Ленард седи во сепаре во ноќен клуб, а стриптизерка му игра пред него додека тој и фрла пари.

