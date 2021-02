ВОЗНЕМИРУВАЧКО ВИДЕО: Почина 19 – годишната девојката во која пукаше полицијата за време на протестите во Мјанмар

Девојката во која полицијата пукаше и ја погоди во главата за време на протести во Мјанмар почина утрово, изјави нејзиниот брат.

Мја Твет Кине (19) беше погодена на демонстрациите минатата недела во главниот град Нејпјид. Оттогаш беше во болница.

Видеото снимено во моментот кога била погодена покажува дека таа бега од водени топови и дека одеднаш паднала на земја. Куршумот ја прободел кацигата што ја носела.

Myitkyina civilians participated in peacefully protest are disrupted brutally by polices and soldiers. They need emergency help and support, please!#WhatsHappeninglnMyanmar #Myitkyina #HearTheVoiceOfMyammar pic.twitter.com/Sw9MDtqcfT

— daung_official (@DaungOfficial) February 19, 2021