ВИДЕО: Погледнете го новиот драматичен трејлер за филмот „Круела“

Дизни штотуку го објави новиот трејлер за својот долгоочекуван филм „Cruella“, во кој главната улога ја толкува актерката Ема Стоун.

Ема Стоун ја глуми култната Круела, а новиот игран долгометражен филм зборува за бунтовничките рани денови на озлогласената и модерна негативка, легендарната Круела де Вил. Филмот е сместен во 1970-те во Лондон, во средина на панк рок револуцијата, и ја следи младата измамничка Естела, паметна и креативна девојка одлучна да се прослави со својот дизајн.

Таа се спријателува со еден пар млади крадци кои го ценат нејзиниот апетит за злоба и заедно се во состојба да градат живот за себе на лондонските улици.

Trouble is Coming. See #Cruella in theaters and on #DisneyPlus with Premier Access May 28th. Additional fee required. pic.twitter.com/IsSkEsv8pJ

— Disney (@Disney) April 7, 2021