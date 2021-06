ВИДЕО: Навивачка со транспарент предизвика крвав инцидент на „Тур де Франс“!

Најголемата велосипедска трка во светот, 108. издание на „Тур де Франс“, започна денеска, и тоа доста хаотично, бидејќи една навивачка со транспарент удри случајно натпреварувач, по што голем број на велосипедисти паднаа на патеката.

Квик Степ Жулијан Алафилип е победник на првата етапа возена од Брест до Ландерно во должина од 197,8 километри. На снимката се гледа како навивачката се смее свртена кон камерата со картонски знак во раката.

На картонот навивачката испратила поздрав до нејзиниот дедо и баба: „Allez Opi-Omi“, „Напред дедо и баба“.

This spectator with a sign caused an enormous crash and pileup during the 1st stage of the Tour de France 😲

