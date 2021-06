ВИДЕО | Хорор во Албукерки: Корпа од балон удри во далекувод, само едно лице го преживеа падот, четворица загинаа

Четири лица загинаа, а едно се наоѓа во критична состојба откако корпа на туристички балон денеска се урна во Албукерки, во американската сојузна држава Ново Мексико, соопштија локалните власти.

Балонот се закачил на далновод некаде по 7 часот по локално време, а корпата со патниците се откачила од балонот и паднала, објави АБЦ њуз.

UPDATE: At least five people are dead after a hot air balloon hit a power line, according to Albuquerque Fire Rescue. https://t.co/xftmYCiIwy pic.twitter.com/oJ2JV6Dp7u

— KOB 4 (@KOB4) June 26, 2021