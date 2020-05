Што се обидува да сокрие Доналд Трамп од јавноста? Белата куќа го блокираше сведочењето од водечкиот американски лекар

Најновите во низа несогласувања меѓу Трамп и Фаучи се поврзазни со државата Џорџија.

Д-р Ентони Фаучи, кој честопати се спротивставуваше на Трамп, а во последните неколку недели работеше и како „лектор’ на изјавите на претседателот на САД, нема да може да сведочи пред Конгресот, во процесот кој е покренат од еден од конгресните поткомитети, а е поврзан со начинот на кој се бори администрацијата на Трамп против коронавирусот.

Неговото сведочење беше блокирано токму од Белата куќа.

-Додека целата администрација работи заедно на борбата против коронавирусот – вклучително и безбедно отворање (покренување на економијата) на Америка и напредок во развојот на вакцините – би било контрапродуктивно секој да сведочи индивидуално пред Конгресот, рече заменик државниот секретар на Белата куќа, Џад Дир.

Сепак, сведочењето нема да биде проблематично кога д-р Фаучи треба да се појави пред Конгресот во месец мај и тоа пред Комитетот на републичкиот одбор, на кој ќе се разговара колку досега е направено за борбата против овој вирус.

