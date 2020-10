Сè е подготвено за ждрепката во ЛШ, во група може да се најдат Баерн, Барса, Интер..!

Сите четири шешири се потврдени од страна на Европската фудбалска куќа (УЕФА) пред извлекувањето на групите во Лигата на шампионите закажано за 17.00 часот. Ќе бидат формирани осум групи со по четири екипи.

Во средата се дознаа сите учесници во новата сезона од најквалитетното клупско натпреварување, а потсетување дека титулата ја брани екипата на Баерн Минхен.

Многумина предвидуваат дека можно е токму баварскиот гигант да се најде во најсилната „група на смртта“ во историјата на ова натпреварување, заедно со Барселона, Интер и Марсеј.

Во група не можат да играат клубови од иста земја, а најмногу претставници во ждребот ќе имаат Шпанците, Англичаните, Италијанците и Германците, по четири, а дури три екипи ја претставуваат Русија.

UEFA Champions League 🏆 2020-21 group stage DRAW will be tomorrow, Thursday at 5pm CET

Here are the 4 POTS

(teams from same country can't face each other)

What would be your group of death? #UCL #UCLdraw pic.twitter.com/GeoBLRd2Px

— RouteOneFootball (@Route1futbol) September 30, 2020