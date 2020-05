Реал Мадрид и понатаму највреден фудбалски клуб на светот

Дури седум екипи од Премиер лигата се наоѓаат во топ 10.

КПМГ ја заврши проценката на вредноста на 32. најпознати фудбалски екипи во Европа и на врвот нема промени, и понатаму највреден клуб е Реал Мадрид кој е проценет на 3.47 милијарди евра.

Во петтата годишна листа на највредни екипи, веднаш зад „кралскиот“ клуб се наоѓа Манчестер јунајтед кој „тежи“ 3.47 милијарди евра кој и минатата година беш втор на листата на КПМГ.

In the just-published “Football Clubs’ Valuation: The European Elite 2020”, @realmadrid and @ManUtd maintained 1st and 2nd while @FCBarcelona returned to the podium of the Enterprise Value ranking after only 1 year of absence.@Football_BM

