Поддржувачите на Трамп во судир со полицијата (ВИДЕО)

Стотина приврзаници на Доналд Трамп денеска околу 13 часот по локално време ги пробија металните барикади и се судрија со полицијата во близина на Конгресот на САД.

Whoa: Trump supporters going at it with the police on the steps of the Capitol as Congress counts the Electoral College ballots inside pic.twitter.com/LiQhaa5KkQ

На снимките објавени на социјалните мрежи се гледа хаотичната ситуација на улиците на Вашингтон каде дојде до туркање меѓу демонстрантите и припадниците на безбедносните сили.

BREAKING: Trump supporters have breached the Capitol building, tearing down 4 layers of security fencing and are attempting to occupy the building — fighting federal police who are overrun

This is the craziest thing I’ve ever seen in my life. Thousands, police can’t stop them pic.twitter.com/VVdTUwV5YN

