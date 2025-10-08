Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Почина Панчо Минов – поранешен пратеник и градоначалник на Кавадарци

Ф.Ф.С.
Пред

Почина Панчо Минов, поранешен пратеник во Собранието и поранешен градоначалник на Кавадарци. Веста се објавува на социјалните мрежи, а сочувство меѓу првите изрази актуелниот пратеник и поранешен министер од редовите на СДСМ Оливер Спасовски.

Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber

Препорачано

-Со тага ја примив веста за смртта на Панчо Минов, поранешен градоначалник на Кавадарци, пратеник и уважен човек. Ќе го паметиме по неговата посветеност и човечност. Сочувство до семејството и сите негови пријатели. Нека Господ му подари вечен мир, а на неговите најблиски утеха и сила – напиша Спасовски.

Минов е роден во 1958 година во Кавадарци, дипломирал на Факултет за политички науки, дипломиран правник на правен факултет.

Бил пратеник во Собрание на Република Македонија во првиот состав, од страна на Либерална партија, во период од 1990 до 1998 година, од страна на ГРОМ во пратеничкиот состав 2016-2020 и од страна на СДСМ во пратеничкиот состав 2020-2024. Бил и поранешен градоначалник на Општина Кавадарци во два мандата, од 2000 до 2005 година, од страна на Либерална партија, и од 2005 до 2009 како независен.

Почитуван читателу,

Нашиот пристап до веб содржините е бесплатен, затоа што веруваме во еднаквост при информирањето, без оглед дали некој може да плати или не. Затоа, за да продолжиме со нашата работа, бараме поддршка од нашата заедница на читатели со финансиско поддржување на Слободен печат. Станете член на Слободен печат за да ги помогнете капацитетите кои ќе ни овозможат долгорочна и квалитетна испорака на информации и ЗАЕДНО да обезбедиме слободен и независен глас кој ќе биде СЕКОГАШ НА СТРАНАТА НА НАРОДОТ.

ПОДДРЖЕТЕ ГО СЛОБОДЕН ПЕЧАТ.
СО ПОЧЕТНА СУМА ОД 100 ДЕНАРИ

КЛИКНИ ЗА ДОНАЦИЈА

#почина #кавадарци #Панчо Минов
Видео на денот
  • Најново
  • Најчитано

Препорачано од оваа категорија

Прочитајте повеќе

Суров третман во два дома за стари лица – им давале расипана храна, неколкумина спиеле во еден кревет, физички и психички ги малтретирале
ДУИ стиска „пауза“ на кампањата поради пукањето во Куманово
Кои се фаворитите за Нобеловата награда за мир? Трамп не е меѓу нив
Осуденик без една нога го сместиле на третиот кат во штипскиот затвор – секој ден маки мачел со скалите
Последно збогум: Познат е датумот на комеморацијата и погребот на Халид Бешлиќ
АВМУ: Со исклучок на две телевизии, медиумите во периодот на предизборието се придржувале кон објективното и непристрасно известување
ВИДЕО | Германската градоначалничка во критична состојба со 13 убодни рани, пресврт во истрагата – нејзината 17-годишна ќерка е главен осомничен
Продолжува судењето за „Онкологија“