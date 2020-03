Почина голема фудбалска надеж на Атлетико Мадрид

Како што официјално соопштуваат од шпанскиот фудбалски клуб почина 14-годишниот играч Кристијан Минчола.

Во овој период додека следиме тешки вести за бројни заразени и починати во Шпанија од коронавирусот, нова голема тажна вест во спортскиот свет.

Како што официјално соопштуваат од шпанскиот фудбалски клуб на Атлетико Мадрид почина 14-годишниот играч Кристијан Минчола.

Претседателот на оваа екипа, Енрике Серезо изрази сочувство до семејството и рече дека во клубот се шокирани.

Atlético de Madrid is mourning the passing of our U14 player Christian Minchola. We join in the grief of his family, teammates and friends. May he rest in peace. pic.twitter.com/QZV8BGkHfY

— Atlético de Madrid (@atletienglish) March 28, 2020