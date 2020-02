Пицула ги претстави нацрт препораките за проширувањето на ЕУ

Пицула на состанокот на Надворешно-политичкиот одбор на Европскиот парламент ги претстави нацрт-препораките кои би требало да бидат позицијата на ЕП во понатамошните преговори за проширувањето на ЕУ на Западен Балкан.

Известувачот на Европскиот парламент (ЕП) за Западен Балкан Тонино Пицула во Стразбур ги претстави нацрт-препораките за проширувањето на ЕУ, пренесува српски „Б92“.

Тој повика на продолжување и подобрување на процесот и паралелно одвивање на интерните реформи и проширување на Унијата.

Пицула на состанокот на Надворешно-политичкиот одбор на Европскиот парламент ги претстави нацрт-препораките кои би требало да бидат позицијата на ЕП во понатамошните преговори за проширувањето на ЕУ на Западен Балкан.

This morning I presented my draft report in @EP_ForeignAff ahead of the upcoming Zagreb Summit @EU2020HR . I reiterated the strong @Europarl_EN support for EU enlargement and the need to open accession negotiations with 🇲🇰 & 🇦🇱 already in March. pic.twitter.com/4atMZffRRY

— Tonino Picula (@TPicula) February 20, 2020