Не знаеле каде влегле: Расел Кроу и Стинг завршиле на свингерска забава

Австралискиот актер Расел Кроу (57) на „Твитер“ објави детали од минатото, за тоа како го поминал времето по концертот на групата „Police“ во Ирска.

После настапот во Даблин во 2007 година, пејачот на групата Стинг (69) го однел Расел во локалeн паб, кој во тој момент случајно бил домаќин на свингер настан.

Ѕвездата на „Гладијатор“ напиша дека по состанокот со Стинг, случајно се нашле во клубот, каде во тек била – свингерска вечер.

The one & only time I ever went to Croke Park was to see The Police in concert. Flew in from London. Sat on a road case on the side of stage. Brilliant. Post gig, met up with Sting, for 1 pint, random pub. Unbeknownst to any of us it was Swingers night.

Расел Кроу во тоа време беше оженет со Даниел Спенсер, со која има два сина.

Jet by the hour.

1 pint was all the schedule allowed.

I was also married.

And… my wife was with me… and the children expected us home … so…

Poetry of another kind. At the time.

People ask me why I love Dublin, I ask, how much time do I have ?

— Russell Crowe (@russellcrowe) May 14, 2021