Македонските одбојкари ги добија ривалите на патот кон ЕП 2021 - Слободен печат

Првопласираните репрезентации од секоја група и пет најдобровторопласирани ќе обезбедат настап на наредниот еврошампионат.

Денеска најдобрата македонска машка одбојкарска репрезентација како што информира ЦЕВ се најде во групата „Ц“ од квалификациите за пласман на наредното Европско првенство.

Европската титула ја брани репрезентацијата на Србија и таа нема да игра квалификации.

Нашите најдобри одбојкари за учество на континенталниот собир наредната 2021 година ќе ги одмерат силите против селекциите на Босна и Херцеговина, Данска и Турција.

🚨 Pools set for the 2021 edition of the #EuroVolleyM and #EuroVolleyM qualifiers❗️ 12 teams per gender are already qualified, but 2⃣6⃣ men's and 2⃣3⃣ women's teams will fight for remaining 12 much-coveted tickets this summer!

Check it out 👉 https://t.co/DwFXYiJ3ig pic.twitter.com/KUnIeYUGm1

— EuroVolley (@CEVEuroVolley) February 7, 2020