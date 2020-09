Лудница во Германија: Играч на Хамбургер влета на трибините за да се пресмета со навивач (ВИДЕО)

Фудбалската сезона во Германија вообичаено започнува со натпреварите од германскиот куп, а на вечерашните натпревари највозбудливо беше во Дрезден каде локалните власти дозволија дури 10.000 навивачи на присуствуваат на натпреварот на нивниот миленик Динамо против Хамбургер.

Динамо Дрезден славеше со убедливи 4:1 но натпреварот ќе се памети по инцидентот кој го предизвика дефанзиверот на Хамбургер, Тони Лајстнер.



Лајстнер е роден токму во Дрезден, првите фудбалски чекори ги направи во жолтиот дрес на Динамо, а за време на натпреварот тој постојано беше навредуван од страна на домашните навивачи.

Тоа тешко му падна на Лајстнер кој ја прескокна заштитната ограда и се качи на трибините за да се пресмета со навивачите на Динамо. Тој фати навивач на Динамо за врат,но го пушти кога се вмешаа останатите навивачи.

Unbelievable scenes as Hamburg were knocked out by Dresden in the Cup pic.twitter.com/TWtXEM7NxI

— Andrew Cesare (@AndrewCesare) September 14, 2020