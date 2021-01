Кој е рецептот да станете репрезентативец на Гвинеја – да се викате Камара

Камерун од 16. јануари до 7. февруари ќе биде домаќин на Купот на африкански нации, а една од учесничките ќе биде и репрезентацијата на Гвинеја.

Пред стартот на шампионатот на кој репрезентациите ќе можат да сметаат само на фудбалери кои играат во домашните првенства или во Африка, селекцијата на Гвинеја го објави списокот од 30 фудбалери кое се наоѓаат во конкуренција за настап на Купот на африканските нации.

Имено, од 30 фудбалери кои се наоѓаат на поширокиот список на селекторот Мохамед Канфори, дури 11 се викаат Камара. По ова веднаш на социјалните мрежи почнаа шегите дека, доколку сакате вашиот син да игра за репрезентацијата на Гвинеја само треба да му го дадете „волшебното“ име.

If you want your son to play in the home based national team of Guinea, name him CAMARA. Eleven of the country’s 30 man squad preselected for the CHAN in CMR are called CAMARA. So sweet to run live match commentaries with such a team. @NuhuAdams_@ekondedaniel4@UsherKomugisha pic.twitter.com/IQiPVVixZT

— Dewah Fabrice Teh Real🇨🇲 (@teh_dewah) January 5, 2021