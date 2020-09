Истокот под вода, Западот во оган: Две катастрофи ја пустошат Америка (ФОТО+ВИДЕО)

Остатоци од ураганот Сали во четвртокот исфрлија повеќе од 30 сантиметри дожд над југоистокот на САД, при што најмалку едно лице загина, однесени се мостови и патишта, а стотици илјади луѓе останаа без струја, а други во разурнати домови.

Сали донесе обилни дождови и силни поплави во сојузните држави Алабама и Џорџија, додека продолжуваше кон двете Каролини. Во 17 часот по локално време се наоѓаше на околу 115 километри североисточно од Огаста во државата Џорџија и се движеше североисточно кон Атланскиот океан со брзина од 39 километри на час, извести американскиот Националниот центар за урагани.

Џеј Џеј Мекнелис (64) кој е косопственик на канцеларија за недвижности во Пердидо Кеј на Флорида се обидува да ја спаси опремата и личните предмети, вклучувајќи и фотографии од своите деца, откако ураганот откорнал покрив од зградата и го фрлил на соседниот имот.

„Очекувавме ураган. Не очекувавме главна премија. Размислувавме како ќе дојдеме следниот ден и дали ќе не дочека зградата, но ете, тоа не беше случај“, рече тој додавајќи дека нема да го обновува објектот.

Сали го погоди Галф Шорс во Алабама рано утрото во среда со ветрови од 168 километри на час, усмртувајќу едно лице. Пријавено е едно лице за исчезнато.

People are seen kayaking down a flooded street in Gulf Shores, Alabama, in the wake of Hurricane Sally battering the Gulf Coast. https://t.co/DQ5tzSDwQy pic.twitter.com/ZGcO8FcT2W

Некои подрачја биле преплавени со повеќе од 60 сантиметри дожд. Пенсакола на Флорида доживеа поплава која достигнува и до 150 сантиметри, додека поради оштетените патишта и мостови ограничени се патувањата во целиот регион.

Околу 433.000 домови и компании во Алабама, Џорџија и Флорида останаа без електрична енергија.

YIKES!

This isn't what you want to see on your commute to work. #Sally brought heavy rains, which washed out a road in #Georgia.

What would your reaction be if you came across this? Show us with a gif! pic.twitter.com/n6uIRo6BZd

— WeatherNation (@WeatherNation) September 18, 2020