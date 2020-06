Играше на „Адриа тур“ и сега ќе оди во карантин, Димитров позитивен на корона

Григор Димитров кој играше на првите два хуманитарни турнири „Адриа Тур“ во Белград и Задар е позитивен на коронавирус.

Димитров во текот на вчерашните натпревари во Задар се повлече од турнирот поради температура и заминал за Монако каде се тестирал на ковид-19, а резултатот бил позитивен.

Претходно Димитров беше дел од првиот турнир во Белград каде играше и се дружеше со Новак Ѓоковиќ, Александер Зверев и Доминик Тим, топ 10 тенисери на АТП ранг листата.

Бугаринот за оваа вест преку социјалните мрежи ги извести своите фанови.

Grigor Dimitrov, who traveled to Serbia and Croatia for the Adria Tour after spending much of his quarantine in the US, tests positive for COVID19 in Monaco. pic.twitter.com/hzAySW0LpZ

— Tumaini Carayol (@tumcarayol) June 21, 2020