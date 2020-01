Голема снежна бура во Канада: Затворен аеродромот во Њуфаундленд, илјадници луѓе останаа без струја (ВИДЕО) - Слободен печат

Едно 26-годишно момче се води за исчезнато откако вчера излегло да го прошета кучето за време на бурата.

Аеродромот, но и голем дел компании денеска останаа затворени на Њуфаундленд во Канада по снежната бура која го погоди островот, а во некои делови предизвика и лавина.

Снежната бурa донесе снег и до 75 сентиметри, а ветрот дуваше со брзина од околу 130 километри на час.

Илјадници луѓе останаа без доток на електрична енергија. Но и покрај недостатокот на струја, на социјалните мрежи се објавуваат голем број видеа и фотографии.

Канадскиот премиер Џастин Трудо понуди помош.

Hey @DavidDobrik , could really use that flamethrower out here in Newfoundland right about now pic.twitter.com/yIu3QUegkX

— •Chloe-Ann• (@ChloeAnnHicks1) January 18, 2020