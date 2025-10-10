Ви препорачуваме
ФОТО+ВИДЕО | Миа Костова го прослави 41. роденден во интимна атмосфера со најблиските пријателки
По минатогодишната гламурозна роденденска забава во бохо стил, водителката и инфлуенсерка Миа Костова годинава одлучи роденденот да го помине во посмирена, но подеднакво елегантна атмосфера.
Костова вчера, 9 октомври, наполни 41 година, а овојпат свеченоста ја организираше во еден скопски ресторан, во друштво на мал, внимателно одбран круг најблиски пријателки.
За специјалната прилика, таа блесна во црн тантелен аутфит со впечатлив накит, дискретна шминка и елегантно собрана коса во пунџа.
Вечерта ја помина во топол амбиент со чаша вино, вкусна вечера и многу насмевки. На фотографиите што ги објави на Инстаграм, може да се забележи и чоколадната торта со една свеќичка во центарот.
Пред да започне прославата, таа им се обрати на своите следбеници со топла порака.
„Драги луѓе, денес имам толку многу пораки и убави зборови што не можам доволно да ви се заблагодарам. Посакувам сите на својот 41. роденден да си речете – ‘Не сакам ништо повеќе, не сакам да сум на ниту едно друго место’. Посакувам здравје, сила и чиста мисла. Немате поима какво е чувството да имаш над 80.000 луѓе на едно место. Ве сакам!“.
