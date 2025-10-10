Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Фото: Скриншот/Инстаграм

ФОТО+ВИДЕО | Миа Костова го прослави 41. роденден во интимна атмосфера со најблиските пријателки

К.С.
Пред

По минатогодишната гламурозна роденденска забава во бохо стил, водителката и инфлуенсерка Миа Костова годинава одлучи роденденот да го помине во посмирена, но подеднакво елегантна атмосфера.

Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber

Препорачано

Костова вчера, 9 октомври, наполни 41 година, а овојпат свеченоста ја организираше во еден скопски ресторан, во друштво на мал, внимателно одбран круг најблиски пријателки.

За специјалната прилика, таа блесна во црн тантелен аутфит со впечатлив накит, дискретна шминка и елегантно собрана коса во пунџа.

Вечерта ја помина во топол амбиент со чаша вино, вкусна вечера и многу насмевки. На фотографиите што ги објави на Инстаграм, може да се забележи и чоколадната торта со една свеќичка во центарот.

Пред да започне прославата, таа им се обрати на своите следбеници со топла порака.

„Драги луѓе, денес имам толку многу пораки и убави зборови што не можам доволно да ви се заблагодарам. Посакувам сите на својот 41. роденден да си речете – ‘Не сакам ништо повеќе, не сакам да сум на ниту едно друго место’. Посакувам здравје, сила и чиста мисла. Немате поима какво е чувството да имаш над 80.000 луѓе на едно место. Ве сакам!“.

Почитуван читателу,

Нашиот пристап до веб содржините е бесплатен, затоа што веруваме во еднаквост при информирањето, без оглед дали некој може да плати или не. Затоа, за да продолжиме со нашата работа, бараме поддршка од нашата заедница на читатели со финансиско поддржување на Слободен печат. Станете член на Слободен печат за да ги помогнете капацитетите кои ќе ни овозможат долгорочна и квалитетна испорака на информации и ЗАЕДНО да обезбедиме слободен и независен глас кој ќе биде СЕКОГАШ НА СТРАНАТА НА НАРОДОТ.

ПОДДРЖЕТЕ ГО СЛОБОДЕН ПЕЧАТ.
СО ПОЧЕТНА СУМА ОД 100 ДЕНАРИ

КЛИКНИ ЗА ДОНАЦИЈА

#магазин #сцена #миа костова #препорачано
Видео на денот
  • Најново
  • Најчитано

Препорачано од оваа категорија

Прочитајте повеќе

Тешки обвинувања против вдовицата на Елвис Присли: Присила криела накит вреден 25 милиони долари од даночната управа
Селена Гомез за желбата да стане мајка: „Се надевам дека еден ден тоа ќе бидам јас“
ФОТО | „Нашиот октомври“: Мили Боби Браун и Џејк Бонџови споделија слика со девојчето што го посвоија
ФОТО | Меган Маркл и принцот Хари прогласени за хуманитарци на годината: Открија што ги загрижува како родители
Фешн викенд Скопје 31: Модата како јазик на промените
Поранешниот свршеник на Деми Ловато уапсен: Ја нападнал својата мајка и го пренесувал инцидентот во живо
Викторија Бекам откри кој период од животот ѝ бил најтежок: Речиси изгубив сè. Секој ден со плачење одев на работа
Ник Кејв бил опседнат со Кајли Миног сѐ додека не го снимиле култниот хит пред 30 години