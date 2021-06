ФОТО: Со уште 200 милиони фунти, Гвардиола прави застрашувачки тим од Манчестер сити!

Екипата на Манчестер сити во летниот преоден рок ќе се обиде да ги ангажира Хари Кејн од Тотенхем и Џек Грилиш од Астон Вила.

Англиските медиуми денеска објавија информација дека „граѓаните“ испратиле понуда од 100 милиони фунти за Грилиш и дека трансферот треба да се реализира по завршувањето на сегашното Европско првенство, а претходно напишаа дека прва желба на клубот е Кејн, кој веќе ги „предупреди“ челниците на Тотенхем дека сака да ја напушти екипата. Тој исто така, треба да чини 100 милиони фунти.

Воедно се додава дека Сити ќе мора да продаде дел од своите играчи за да ги реализира овие два трансфери, а на трансфер-листата треба да се најдат и Рахим Стерлинг и Ријад Марез, додека во клубот остануваат Фил Фоден, Бернардо Силва и Габриел Жезус.

