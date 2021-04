Федерер откри дали ќе настапи на Ролан Гарос

Швајцарскиот тенисер Рожер Федерер потврди дека ќе учествува на вториот годинешен грен слем турнир, Ролан Гарос, но ќе ги прескокне мастерсите во Рим и Мадрид.

Единствена проверка на Федерер пред настапот на Ролан Гарос, ќе биде турнирот во Женева кој е дел од серијата 250 и ќе се игра од 16. до 22. мај. Најважниот турнир на земјени терени, Ролан Гарос ќе се игра од 30. мај до 13. јуни.

„Здраво на сите! Со задоволство ве известувам дека ќе играм во Женева и во Париз. Дотогаш ќе сепосветам на тренинзите. Едвај чекам повторно да играм во Швајцарија“, напиша Федерер на социјалните мрежи.

Hi everyone!

Happy to let you know that I will play Geneva🇨🇭 and Paris 🇫🇷. Until then I will use the time to train. Can’t wait to play in Switzerland again. ❤️🚀

— Roger Federer (@rogerfederer) April 18, 2021