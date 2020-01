Дождот во Австралија доаѓа како подарок за Божиќ, сите родендени, веридби, годишнини и венчавки во едно - Слободен печат

„Со периодот на суша кој го имавме, потребно е дождот да паѓа долго и без престанок за да го зголеми нивото на влага и да ги згасне пожарите. Тоа е малку веројатно“, рече Бредстрит.

Прогнозите за силни дождови оваа недела највернојатно нема да ги запрат пожарите кои со месеци горат во Австралија.

Денес е предвиден дожд во близина на централните и северните брегови на континентот, додека грмотевици и поројни дождови се предвидуваат во поголем дел од сојузната држава Нов Јужен Велс за четврток.

Противпожарната служба на Нов Јужен Велс напиша на Твитер дека, доколку се остварат прогнозите за дождовите, тоа ќе биде подарок за „Божиќ, сите родендени, веридби, годишнини и венчавки споени во едно“, но портпаролот на службата Ентони Бредстрит рече дека врнежните најверојатно нема да бидат толку обилни за да ги згаснат пожарите.

– Со периодот на суша кој го имавме, потребно е дождот да паѓа долго и без престанок за да го зголеми нивото на влага и да ги згасне пожарите. Тоа е малку веројатно – рече Бредстрит за „Гардијан“.

Противпожарната служба соопшти дека само во Нов Јужен Велс и понатаму горат околу 100 пожари, од кои 36 се надвор од контрола.

Откако серијата на катастрофални пожари започна на средината на октомври, загинаа 23 лица, а уништено се повеќе од 11,2 милиони хектари ширум земјата.

Некои проценки велат дека дури милијарда животни, вклучувајќи ја стоката, домашните животни и домашни миленици, угинале во огнот или им претстои закана поради недостаток на храна и засолниште.

Како последица на големите количества на чад, воздухот е загаден на најопасно ниво. Итните служби населението мораа да го евакуираат со оклопни возила, поради опасноста од паѓање на запалени дрва.

Австралиската влада денес ги прогласи пожарите како еколошка катастрофа поради која ќе бидат уништени неколку видови, вклучувајќи ги коалите и торбарите валаби. Поради оваа закана, тие определија 50 милиони долари за нивно опоравување.

– Ова беше еколошка катастрофа која и понатаму се развива – рече шефот на трезорот Џош Фрајденберг за време на посетата на болницата за коали Порт Меквари, каде се лекуваат 45 животни од изгореници.

Фотографии од запалени кенгури, коали и опосуми, заедно со снимките од луѓе кои го ризикуваат соптвениот живот за да ги спасат животните, беа споделувани преку социјалните мрежи и медиумите ширум светот, а луѓето од целата Планета се вклучија во акција за плетење на илјада заштитни торбички и ќебиња за повредените диви животни.

Владата на Нов Јужен Велс започна акција во чии рамки од авиони се исфрлаат моркови и компири за да се нахраната исцрпените животни. Досега од леталата се исфрлени 2.200 килограми свежи моркови.

Министерот за заштита на животната средина Мет Кин рече дека многу животни успеале да се спасат и да побегнат од пожарите и опасносите, но и дека сега се наоѓаат надвор од своите домови и во недостапни предели, каде немаат пристап до храна.

Operation Rock Wallaby 🦘- #NPWS staff today dropped thousands of kgs of food (Mostly sweet potato and carrots) for our Brush-tailed Rock-wallaby colonies across NSW 🥕🥕 #bushfires pic.twitter.com/ZBN0MSLZei

— Matt Kean MP (@Matt_KeanMP) January 11, 2020