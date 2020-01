Долгоочекуваниот дожд во Австралија донесе силна бура и опасност од поплави (ВИДЕО) - Слободен печат

Пожарите уништија голем дел од вегетацијата која може да ги апсорбира врнежите.

Силна олуја проседена со грмотевици и силен дожд, а на некои места и град, погоди одредени региони на Австралија која со месеци се бори со силните пожари кои потполно опустошија делови на оваа земја, пренесува српски „Курир“.

Иако овие временски услови можат да бидат од огромна помош за пожарникарите кои се борат со најлошите пожари во историјата на Австралија, метеоролозите велат дека се уште не е сигурно дали дождот ќе паѓа таму кадешто е најпотребно и дали тоа ќе биде доволно.

Досега немало доволно дожд за да се згаснат пожарите, пренесува Си-Ен-Ен и ги пренесува дека надлежните се загрижени оти обилните дождови може да предизвикаат поплави, бидејќи водата не се впива во сувата земја и буквално се лизга по дното.

Исто така, пожарите уништија и голем дел од вегетацијата која може да ги апсорбира врнежите.

Службата за вонредни ситуации на сојузната држава Викторија објави на Фејсбук неколку фотографии на кои може да се забележат штетите од невремето, вклучувајќи и една дупка од четири метри која се отворила покрај патот.

Во делови на Мелбурн наврнале дури 77 милиметри дожд, предизвикувајќи поплава и одредени штети, соопштија локалните власти.

Relief is here for a number of firefighters working across NSW. Although this rain won’t extinguish all fires, it will certainly go a long way towards containment. This footage was captured down at the Good Good Fire burning near Cooma. #nswrfs #nswfires pic.twitter.com/fxV9u2hN6K

— NSW RFS (@NSWRFS) January 16, 2020