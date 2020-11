Дојава за бомба во близина на избирачко место во Филаделфија

Во Филаделфија граѓаните се евакуираат поради закана со бомба во близина на местото каде се бројат гласовите на претседателските избори во САД.

Полицијата во Филаделфија соопшти дека обезбедувањето на трговскиот центар во областа Фесн добило два повика, од исто лице, кое предупредило дека ќе експлодира бомба.

Police evacuate area near Philadelphia ballot counting center over bomb threats

Според Фили Воис, специјалните единици со кучиња трагачи извршиле претрес во трговскиот центар, но бомбата не била пронајдена.

The Fashion District Philadelphia has been evacuated after police say bomb threats were called in on Friday afternoon.

