Дисингер е искрен: Да имаше пари, Вардар ќе беше совршен (ВИДЕО)

Episode 69 – Christian Dissinger's insight on Vardar's troubles, CL review and beach handball at Paris 2024?

Episode 69 is here…nice!🗣️ Christian Dissinger gives us some insight into Vardar's current struggles. 🤾‍♂️ EHF Champions League review/preview with Chris taking on Alex.🏖️ beach handball an Olympic sport? We do a bit of homework on the recent push from the International Handball Federation – IHF

Publiée par Uninformed Handball Hour sur Jeudi 5 mars 2020