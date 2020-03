Деби со гол на 75 години во професионалниот фудбал, само уште еден меч до „Гинис“! (ВИДЕО)

Елзедин Бахадер, Татко на четири деца и дедо на шест внуци постигна гол од пенал, а неговата екипа ремизираше со резултат 1:1 против Гениус.

Во желбата да биде најстариот професионален фудбалер во историјата, Езелдин Бахадер од Египет постигна гол во дебитантскиот настап со 75 години.

Бахадер мора да одигра два комплетни натпревари со цел да се најде во Гинисовата книга на рекорди. Започна на импресивен начин, и покрај една повреда во текот на сите 90 минути, за третолигашкиот египетски клуб, „6 Октомври“.

75-year-old Ezzeldin Bahadur scored on his debut and only needs to play one more game to become the oldest player ever! 😱👴 pic.twitter.com/qMYjTU6f6m

— Soccer AM (@SoccerAM) March 9, 2020