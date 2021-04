Челси повлече нога, сега и шпанските Атлетико и Барселона се пред откажување, Мегваер и соиграчите го натераа и Јунајтед да ретерира

Проектот наречен Суперлига може да доживее фијаско само два дена откако беше формирана и тоа највеќе по заслуга на навивачите.

Навивачите на Челси пред неколку минути ја натераа управата да започне да ја подготвува документацијата за повлекување од Суперлигата, а откако беше објавена оваа вест, уште една екипа ќе го стори истото.

City have pulled out of the Super League six hours after their manager eviscerated the plans. There were lots and lots of very unhappy people there over last 48hrs.

— Jack Gaughan (@Jack_Gaughan) April 20, 2021