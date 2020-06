Босанец со нож повредил тројца полицајци во Њујорк: Постојат сомненија дека се работи за Исламистички тероризам

По напад со нож на полицијата во Бруклин, тамошната полиција тешко повредила 20-годишен маж, а според тамошните информации станува збор за Џенан Чамовиќ, со потекло од БиХ.

Тој е осомничен дека без предупредување повредил полицаец со нож во врат, а како што пренесуваат тамошните медиуми, Џенан повредил и уште двајца полицајци.

NYPD saying 21 year-old Camovic Dzenan is behind a knife attack and shooting that left three officers injured late Wednesday. One of the officers was stabbed in the neck. Two others shot in the hand. The officers are stable. Dzenan was shot and is in critical condition. @ABC7NY pic.twitter.com/Lnva9kSdKD

— Candace McCowan (@CandaceMcCowan7) June 4, 2020