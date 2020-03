Адебајор како Брус Ли, неспортски потег на екс играчот на Арсенал! (ВИДЕО)

Играчот на парагвајскиот клуб Олимпија Асунсион на „Копа Либертадорес“ уште еднаш ги покажаа атлетските способности, но сега на еден лош начин.

Поранешниот играч на Арсенал, Манчестер сити, Реал Мадрид и Тотенхем во 80. минута од второто коло на дуелот во „Копа Либертадорес“ имаше крајно нефудбалски, неспортски потег.

Фудбалерот на парајскиот клуб Олимпија Асунсион, Емануел Адебајор (36) на лош начин покажа на јужноамериканското натпреварување дека сè уште има добри атлетски способности.

Yeah, but how is 36-year-old Emmanuel Adebayor is going to handle the tenacity and hard-flying tackles of the Copa Libertado—

Never mind. pic.twitter.com/mJX6rdtZAE

— Zack Goldman (@ThatDamnYank) March 12, 2020