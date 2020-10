Во Романија досуден најсмешниот пенал во историјата (ВИДЕО)

Романскиот фудбал повторно се најде во центарот на светската јавност, а како што веќе станува традиција, причината не е некоја позитивна работа туку спротивното. Пеналот кој е досуден на натпреварот помеѓу Петролул и Универзитатеа Крајова најверојатно е најсмешниот во историјата на фудбалот.

Во натпреварот од деветтото коло наместо фудбалерите во главната улога се најде главниот судија кој во финишот од натпреварот досуди пенал за домашниот тим.

Напаѓачот на Петролул, Балинт падна како покосен во противничкиот шеснаесетник без никој да го допре. Тој втрча во казнениот простор со намера да дојде до топката и само „полета“ пред голманот, а главниот судија покажа на белата точка. До спорниот момент гостите имаа предност од 0:1, а за нивна среќа најсмешниот пенал не е реализиран со што е задоволена правдата.

So, there is football and then there is ROMANIAN football. The most scandalous penalty decision in the history of football. Absolutely shocking. Fortunately, it was missed by former Watford striker Beleck. pic.twitter.com/uFS07AjSkG

— Emanuel Roşu (@Emishor) October 25, 2020