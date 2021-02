ВИДЕО: Неверојатната тројка на Димитријевиќ од половина терен

Кошаркарската репрезентација на Македонија ги задржа шансите за пласман на Европското првенство откако ја победија Италија со 87:78 во натпревар во кој блескаше Ненад Димитријевиќ. Младиот кошаркар одигра фантастично, постигна 22 поени, а во исто време го имаше и потегот на натпреварот.

Имено, токмуј со поените на Димитријевиќ, Македонија за прв пат поведе со 67:65 и предноста не ја испушти до крајот на натпреварот. Димитријевиќ во последната секунда од третата четвртина постигна тројка од половина терен.

🚨 Nenad Dimitrijevikj 🇲🇰 with the #TissotBuzzerBeater from the #EuroBasket Qualifier logo 😲#ThisIsYourTime pic.twitter.com/2dYjZ3bsTl

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 21, 2021