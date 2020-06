„Тур д`Фред“: 600 километри со велосипед до новиот клуб!

Поранешниот бразилски репрезентативец ќе донира основни прехранбени производи за 4,000 семејства пред да му се приклучи на Флуминенсе.

Екс-членот на „кариоките“ го напушти Крузеиро и одлучи да се врати во Флуминенсе со најавен договор на две години.

Фред Гуедеш (36) ги изненади своите фанови во понеделник најавувајќи дека ќе вози 600 километри (од Бело Хоризонте до Рио де Жанеиро) за да му се приклучи на неговиот старо-нов клуб.

Foi dada a largada no Tour do Fred! Uma ideia que nasceu pra ajudar e fazer a diferença pra quem precisa. Para DOAR e entrar nessa corrente do bem é só acessar esse link:https://t.co/JiwGFVbZh3 pic.twitter.com/b3PbZlR0rw

— Fred Guedes (@fredgol9) June 1, 2020