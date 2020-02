Роналдо наполни 35 години, Нејмар го слави 28 роденден (ВИДЕО) - Слободен печат

Португалската ѕвезда игра во врвна форма и е носител на играта на италијанскиот шампион, а Нејмар го дочекува роденденот со повреда.

Фудбалерот на Јувентус, Кристијано Роналдо и ѕвездата на Пари Сен-Жермен, Нејмар, денеска слават роденден. Португалецот наполни 35 години, додека бразилскиот фудбалер 28.

И покрај тоа што некои фудбалери на 35-годишна возраст веќе ја завршиле кариерата, Роналдо игра во врвна форма и е носител на играта на италијанскиот шампион. Претходно, тој играше и за Спортинг, Манчестер јунајтед и Реал Мадрид. Пет пати ја има освоено Златната топка. Роналдо е најдобар стрелец во историјата на Лигата на шампионите (128 гола на 168 натпревари).

Neymar → 28

Ronaldo → 35

Two of football's greatest talents celebrate their birthdays today 🎈 pic.twitter.com/PkHl57rGuM

— B/R Football (@brfootball) February 5, 2020