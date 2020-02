Погледнете го потегот што го направи Ѓоковиќ против Монфис! (ВИДЕО)

Денеска во големото финале за титулата на турнирот во Дубаи, првиот светски рекет ќе се соочи против грчкиот натпреварувач Циципас.

И Гаел Монфис во минатото го привлекувал вниманието на тениската јавноста со своите неверојатни и „акробатски“ потези кои завршуваа и со поен, слично нешто направи и најдобриот светски тенисер.

Новак Ѓоковиќ се пласираше во големото финале на турнирот во Дубаи, откако во полуфиналето со 2:1 го елиминираше Французинот Монфис.

OMG, seriously how does he do this?!@DjokerNole #DDFTennis pic.twitter.com/ZbFew8mmhQ

