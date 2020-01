Навивачите на Малме огорчени: Златан ни заби нож во грб - Слободен печат

Фановите откако ја оштетија статуата на фудбалерот, сега покренаа нова иницијатива, таа целосно да се отстрани.

Навивачите на Малме не можат да му простат на Златан Ибрахимовиќ поради тоа што тој купи акции во големиот ривал, Хамарби. Ибрахимовиќ изминатото лето Ибрахимовиќ купи 25% од акциите на Хамарми по што започнаа проблемите за Швеѓанецот.

Oct 9: Swedish club Malmo put up a statue of Zlatan Ibrahimovic outside their stadium

Nov 26: Zlatan announces he’s bought shares in rival club Hammarby

Nov 27: Malmo ultras vandalise Zlatan’s statue

Dec 22: Malmo ultras vandalise Zlatan’s statue…again

Jan 5: 😳 pic.twitter.com/6tRiWz8nT7

— B/R Football (@brfootball) January 5, 2020