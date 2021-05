Најголемата санта мраз од Антарктикот се отцепи: Долга е скоро колку македонско-бугарската граница

Се отцепи најголемата санта мраз од Антарктикот, 80 пати поголема од Менхетн, Њујорк. Сантата мраз се отцепи во морето Ведел, известија од Европската вселенска агенција, соопшти во средата Европската вселенска агенција (ЕСА), пренесе Си-Ен-Ен.

Таа е покуса само за три километри од македонско-бугарската граница, должината на сантата иснесува околу 170 километри, а широка е 25 километри и со тоа е малку поголема од шпанскиот остров Мајорка. објави Си-ен-ен.

New giant #iceberg breaking away from the Ronne Ice Shelf 13-05-2021 roughly 160 km x 25 km satellite image from @polarview @CopernicusEU #Sentinel1 pic.twitter.com/LmacupcuUW

