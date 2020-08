Мото ГП: Историски триумф на Биндер во Брно

Австриската екипа на КТМ по три и пол години конечно дојде до првата победа откако историја испиша Бред Биндер. Јужноафриканецот во рамките од „кралската“ класа“ во мотоциклизам славеше на трката во Брно, Чешка.

Биндер е вториот мотоциклист со триумф во дебитантска сезона, после актуелниот шампион Марк Маркез во 2013 година.

Минатата година Биндер забележа осум победи и 15 подиуми во Мото2, а претходно беше светски шампион во Мото3.

An extraordinary result after an extraordinary Grand Prix! 🙌@BradBinder_41 claims his and KTM's maiden #MotoGP victory ahead of @FrankyMorbido12 and @JohannZarco1! 🥇🥈🥉#Bradical | #CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/GrgyPNdxwX

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 9, 2020