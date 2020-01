Лошиот воздух почна да им прави проблеми на организаторите на Австралија Опен, тенисерите почнаа да колабираат (ВИДЕО) - Слободен печат

Веќе двајца тенисери колабираа на терените во Мелбурн Парк и мораа да побараат лекарска помош.

Организаторите на Австралија Опен на неполна недела пред стартот на грен слем турнирот, почнаа да се соочуваат со проблеми поради пожарите кои беснеат на најмалиот континент. Лошиот квалитет на воздухот ги натера организаторите да ги откажат тренинзите на терените во Мелбурн парк, но засега не се одлучуваат да ги откажат или одложат квалификациските дуели.

Поради оваа одлука на организаторите, самите тенисери или тенисерки почнаа да се откажуваат поради здравствени проблеми.

Учесничката во квалификациите, Далила Јакуповиќ беше изнесена од теренот со силна кашлица во својот прв квалификациски натпревар.

Awful scenes in Melbourne.

Dalila Jakupovic has abandoned her #AusOpen qualifying match after suffering a coughing fit while playing in thick smoke caused by the #AustralianFires. pic.twitter.com/WAJv6TzTjW

— ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) January 14, 2020