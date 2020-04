Ливерпул со еден потег стана најомразен клуб во Англија

Се уште актуелниот европски шампион одлучи да го искористи предлогот од англиската влада и сите вработени освен фудбалерите ги прати на принуден одмор.

Додека вработените се на одмор, англиската влада ќе покрива дури 80 проценти од платите на вработените додека останатите 20 проценти ќе ги покрие Ливерпул.

Оваа одлука на управата на клубот наиде на огромни критики, прво кај самите вработени кои изјавија дека повеќе не се чувствуваат како дел од семејството во Ливерпул.

Одлуката на американските сопственици ги налути и јавните личности, а меѓу првите кои го критикуваше овој потег е поранешниот капитен на „црвените“ Џејми Карагер.

– Јирген Клоп покажа хуманост за сите од почетокот на пандемијата, постарите фудбалери се зазедоа за намалување на платите. Но, целиот тој респект и добра волја се загубија поради оваа одлука – реагираше Карагер.

Прилично гневни на ваквиот потег беа и поранешниот напаѓач на Ливерпул, Стен Колимор и познатиот ТВ водител, Пирс Морган.

Shameful. You’re owned by American billionaires @LFC – you should not be using British taxpayer money like this. Has Jurgen Klopp agreed to this? https://t.co/zBFBXCfOvI

— Piers Morgan (@piersmorgan) April 4, 2020