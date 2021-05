Леклер ја освои пол позицијата во Монте Карло

Возачот на Ферари, Шарл Леклер беше најбрз на денешните квалификации пред треката за Големата награда на Монако.

Интересно е што Леклер по освојувањето на пол позицијата удри во заштитната ограда по што неговиот болид беше оштетен.

Второто место му припадна на возачот на Ред Бул, Макс Ферстапен додека трето најбрзо време имаше Валтери Ботас од Мерцедес. Актуелниот шампион Луис Хамилтон утрешната трка која ќе се вози низ улиците на Монте Карло ќе ја започне од седмото место.

LECLERC CRASHES, BUT TAKES POLE!

He brings out the red flag after hitting the barriers, and the session will not be restarted#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/BG46Wf4pxY

— Formula 1 (@F1) May 22, 2021