Ескалација на покривот на светот: Двете нуклеарни сили одат кон војна, по 45 години паднаа и првите жртви

Индија и Кина се две земји со многу народ, а поседуваат и нуклеарно оружје. Често меѓусебно се обвинуваат за провокации со недозволено патролирање и преминување на другата страна од спорната граница.

Најмалку 20 индиски војници загинаа во судир со кинеската војска на границата на двете земји во Галванската долина, тврди индиската влада. Убиени се офицер и двајца војници, соопшти денеска НДТВ. Доколку тоа е точно, тоа би значело дека тоа се првите жртви во последните 45 години.

Најпрво индиските властите рекоа дека загинале тројца војници, меѓутоа подоцна тој број е зголемен бидејќи многу од повредените им подлегнале на повредите.

– Во текот на процесот на деескалација кој е во тек во Галванската долина синоќа се случи насилна пресметка со жртви. Загубата на животи на индиската страна вклучува офицер и двајца војници. Виши воени службеници од двете страни моментално се состануваат не местото за да ја смират ситуацијата, соопшти индиската влада.

Не беше јасно дали се испукани проектили или мажите настрадале во тепачка.

На кинеска страна, јавува Би Би Си, немало жртви.

Веќе со недели владеат тензии меѓу индиските и кинеските војници на неколку места долж линијата за реална контрола во источен Ладак, дел од индиски Кашмир.

На петти мај на границата во индиската сојузна држава Сиким дошло до физичка пресметка меѓу двете страни, летале камења и повредени се 250 војници. После тоа, според тврдењата од индиска страна, кинеските војници ја преминале демаркационата линија и влегле во регионот Ладак, на што индиската војска испратила засилување, вклучувајчи и воени возила и артилерија.

Од друга страна, Кина тврди дека имало жртви и меѓу нејзините војници, но не изнесе детали.

На прес конференцијата денеска, портпаролот на кинеското МНР Џао Лиџијан рече дека „индиските војници во понеделникот сериозно го прекршиле договорот и два пати ја преминале границата поради илегални активности, провоцирале и го напаѓале кинескиот персонал, што довело до сериозен физички судир меѓу двете страни.

– Повторно ја повикуваме индиската страна да го испочитува договорот и строго да ѝ нареди на својата војска да не ја преминува границата, да не предизвикува проблеми и да не презема еднострани чекори кои би можеле да ја искомплицираат ситуацијата, додаде Џао.

Ова е првпат за 45 години во судирите долж спорната граница да настрадале и луѓе.

– Ова можеби ќе ја смени ситуацијата. Ова можеби е почеток на крајот на договорот меѓу Индија и Кина кој траеше 45 години, оцени Хепимун Џејкоб, професор асистент и политички аналитичар на Универзитетот Џавахарлал Нехру во Њу Делхи, пренесува Си Ен Ен.

