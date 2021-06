Добри вести од Данска: Ериксен во стабилна состојба е префрлен во болница!

Фудбалерот на Данска, Кристијан Ериксен на дуелот против Финска на Европското првенство колабираше на крајот на првото полувреме, по што беше реанимиран.

Натпреварот беше прекинат откако Ериксен се сруши, лекарите притрчаа на теренот и реанимираа, по што тој беше изнесен од стадионот, но по некое време се појави слика од Копанхаген која дава надежи и добри вести.

Во преносот, водителите известија дека Ериксен е во стабилна состојба и дека е на пат кон болницата!

Покрај тоа, еден од новинарите на Ројтерс го виде репрезентативецот на Данска како мрда со раката!

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.

The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.

